Agradece al Payasito Yei Yei por sorpresa inolvidable a su hija durante la pandemia.

Ella, su vecina, nunca olvidará el gesto solidario de Juan José Sierra durante los difíciles días de la pandemia.

Por Mario Prieto.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Marcela Castan,, relató en sus redes sociales una historia de agradecimiento del Payasito Yei Yei ( QEPD ), quien hace unos días murió.

Ella era su vecina y nunca podrá olvidar o gesto de solidaridad que tuvo Juan José Sierra con ella en aquellos días que se vivieron muy difíciles durante la pandemia y así lo recordará :

“Solamente puedo decir gracias a la vida por ponerme personas bondadosas y muy amables en mi camino. Él no fue un vecino más, fue amigo de mi familia. Gracias a él pude darle una gran sorpresa a mi hija mayor cuando cumplió cinco años y poderle regalar una sonrisa en medio de la pandemia”, expresó.

Marcela relató , en sus redes sociales, que Juan José Sierra accedió a caracterizarla como payasita, maquillándola y prestándole su vestuario completo, incluyendo nariz, peluca y zapatos, además de enseñarle la importancia de regalar sonrisas con dedicación y

amor.

“Me enseñó que si vas a regalar una sonrisa a un niño, que sea bien y con todo”, recordó.

Finalmente, dedicó un mensaje de despedida al querido payasito y envió sus condolencias a su familia.

“Vuela alto amigo, y pronta resignación para cada miembro de tu entrañable familia”, concluyó.

El Payasito Yei Yei es recordado por su vocación de servicio, su alegría y por llevar sonrisas a niños y familias, incluso en momentos difíciles como la pandemia.