Basura se concentra en Mirador 1 tras el playazo en Miramar

El área lució con residuos tirados principalmente en zonas donde se concentró la mayor cantidad de asistentes.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

Una enorme acumulación de basura se registró en el área de Mirador 1 de playa Miramar y parte del bulevar costero, luego de la celebración del Playazo.

El área lució con residuos tirados principalmente en zonas donde se concentró la mayor cantidad de asistentes.

De acuerdo con antecedentes de años recientes, tras este evento se generan importantes volúmenes de desechos, aunque en esta ocasión quedaron focalizados en puntos específicos del máximo paseo turístico.

Personal de Servicios Públicos se encargó de limpiar desde temprana hora, retirando la basura para restablecer las condiciones del área.

Entre los desechos predominan envases, vidrio, bolsas y restos de alimentos