Estudiantes de secundaria amenazan a maestros en Tampico; alertan foco rojo en escuelas

El mando de la corporación expresó que estas conductas reflejan un problema que podría agravarse si no se atiende de inmediato.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La violencia escolar en Tampico encendió las alertas de las autoridades, luego de que estudiantes de secundaria han llegado al extremo de amenazar de muerte a sus propios maestros.

Durante el Foro Diálogo por la Paz en el municipio, el coordinador de la Guardia Estatal, Roldán Márquez Sánchez, reveló que, a pocos días de asumir el cargo, detectó una situación preocupante dentro de planteles educativos de nivel medio, donde docentes han solicitado apoyo ante conductas cada vez más agresivas.

El mando policiaco indicó que los casos no son aislados y han escalado a hechos graves, incluyendo daños materiales y amenazas directas.

“Hay mucha violencia en las secundarias: zafarranchos, amenazando hasta a profesores. Han quemado vehículo de un profesor. Han hecho encuestas de quién se apunta para ir a m@t@r a un profesor… y los profesores no saben qué hacer, no saben a quién acudir”

El mando de la corporación expresó que estas conductas reflejan un problema que podría agravarse si no se atiende de inmediato.

“Los jóvenes están haciendo encuestas: ¿quién se apunta para ir a hacerle daño a un profesor?… es un puntito rojo que hay que atender, no nada más la Guardia Estatal, sino todas las instancias hay que involucrarnos antes de que detone”

Manifestó la importancia de la participación de las familias en la formación y supervisión de los menores.

“El padre de familia hay juntas, el padre de familia no va porque no tiene tiempo o no le da importancia a los estudios de sus hijos, al comportamiento que tienen sus hijos fuera de la escuela”

Márquez Sánchez hizo un llamado urgente a las autoridades educativas, padres de familia y sociedad en general para intervenir de manera conjunta y preventiva, al considerar que el uso inadecuado de la tecnología también está influyendo en la exposición de niñas, niños y adolescentes a convertirse en víctimas de conductas delictivas de alto impacto.