Fractura a motociclista

Conductor de una camioneta se pasa el alto y provoca que el conductor de una moto se estrelle y sufre doble fractura

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un motociclista resultó con doble fractura en la pierna izquierda y golpes en diversas partes del cuerpo tras estrellarse contra una camioneta cuyo conductor omitió el alto correspondiente.

El accidente ocurrió cerca de las 13:20 horas de este viernes en el cruce de la calle Morelos y la calle 16, en el primer cuadro de Ciudad Victoria.

El joven, identificado como Daniel Osvaldo, circulaba en una motocicleta con preferencia de paso de poniente a oriente sobre la calle 16.

En tanto, el conductor de una camioneta Chevrolet modelo antiguo, con placas de Tamaulipas, lo hacía de norte a sur por la misma vía.

Al llegar al cruce con Morelos, por alguna circunstancia, el automovilista omitió realizar el alto correspondiente, lo que provocó que el motociclista impactara contra el costado derecho de la camioneta.

Tras el percance, el conductor de la camioneta permaneció en el lugar en espera de los cuerpos de emergencia y de las autoridades correspondientes.

Los oficiales de Tránsito Local procedieron a tomar conocimiento.