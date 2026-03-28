¡Hay chamba! Reclutamiento para Chedraui Selecto en Altamira

La Secretaría de Economía, encabezada por Claudia Fernández Pecero, anunció una convocatoria para buscadores de empleo a través de la Coordinación de Empleo y Capacitación.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una jornada de reclutamiento presencial para la tienda Chedraui Selecto de Tampico se llevará a cabo este lunes 30 de marzo en Altamira.

La Secretaría de Economía a cargo de Claudia Fernández Pecero informó que mediante la Coordinación de Empleo y Capacitación, lanzó la convocatoria a los buscadores de trabajo para integrarse a esta cadena comercial.

​El reclutamiento tendrá lugar en la Plaza Constitución de Altamira, donde personal del Servicio Nacional de Empleo recibirá las solicitudes.

Los aspirantes deben acudir con su currículum vítae o solicitud elaborada para iniciar el proceso de selección de manera directa con los representantes de la empresa.

​Para resolver dudas sobre las vacantes disponibles en esta nueva sucursal, la autoridad municipal habilitó los números (833) 454 7005 y (833) 260 6500, con extensiones 651 y 652.

Con base en datos de la Coordinación Regional del Servicio Nacional de Empleo de Altamira, Chedraui Selecto de Tampico abrirá más de 250 plazas laborales.

La inversión del Chedraui Selecto es por arriba de los mil 84 millones de pesos y estará en el sitio que ocupó el formato tradicional de Chedraui en la Avenida Hidalgo, el cual cerró el 31 de enero de 2024 después de 34 años de servicio y la nueva tienda estaría lista para finales del 2026.