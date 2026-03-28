“Hay cosas urgentes de atender en Salud”

La nueva titular de salud, reconoce retos y perfila que inicia su gestión con prudencia con la promesa de trabajar con trasparencia.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

A casi dos semanas de haber asumido la titularidad de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, la doctora Adriana Marcela Hernández Campos perfila un inicio de gestión marcado por la prudencia, el reconocimiento de áreas críticas y una promesa clara: no ocultar información.

En su primer acercamiento con medios de comunicación, la funcionaria dejó en claro que aún se encuentra en una fase de reconocimiento interno.

Reconoce que existen “cosas muy urgentes” y que hay “trabajo por hacer”.

Uno de los temas más sensibles abordados fue el señalamiento sobre un posible mal manejo de recursos en la Secretaría de Salud, durante la pasada administración.

Hernández Campos evitó confirmar o desmentir las versiones, al señalar que no cuenta con información suficiente y que serán las instancias correspondientes las encargadas de investigar.

Sin embargo, dejó una postura clara que perfila su administración: “No vamos a ocultar absolutamente nada”. La frase, breve pero contundente, establece una expectativa de transparencia que será clave en el desarrollo de su gestión.

Mientras el diagnóstico institucional sigue en proceso, los indicadores de salud pública muestran un panorama más favorable. Tamaulipas se mantiene sin casos confirmados de sarampión en lo que va del año, una condición que lo distingue a nivel nacional.

Este resultado se sustenta en una campaña de vacunación que registra un avance del 71 por ciento respecto a la meta de 578 mil 868 dosis, con una respuesta positiva por parte de la población.

No obstante, la secretaria advierte que el riesgo persiste, especialmente ante la movilidad de personas durante el próximo periodo vacacional, en particular desde entidades como Nuevo León, donde sí se han registrado casos.

En cuanto al dengue, la situación también se mantiene bajo control. De 323 casos probables detectados en la semana epidemiológica 12, solo 21 han sido confirmados, una cifra menor en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La incidencia se concentra principalmente en la zona sur del estado, en municipios como Mante y Madero, donde las condiciones ambientales favorecen la proliferación del mosquito transmisor. Aun así, Tamaulipas se ubica entre los últimos lugares a nivel nacional en incidencia.

El operativo de Semana Santa se perfila como la primera gran prueba para la nueva administración. La estrategia incluye monitoreo de playas, supervisión sanitaria en centros turísticos y vigilancia en carreteras, con el despliegue de unidades médicas en puntos de alta afluencia.

Además, se mantiene coordinación con autoridades federales para evaluar la calidad del agua, ante la posibilidad de afectaciones por un derrame petrolero que, hasta el momento, no ha alcanzado las costas del estado.

En el rubro de infraestructura, el nuevo hospital en Ciudad Madero presenta un avance cercano al 90 por ciento y podría entrar en operación entre abril y mayo.

Su apertura representa una oportunidad para fortalecer la atención en el sur de la entidad.

Sin embargo, el déficit de especialistas continúa como un desafío estructural.

La Secretaría busca atender esta situación mediante la contratación de médicos recién egresados, en un intento por reforzar la capacidad operativa del sistema.