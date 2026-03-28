Laguna de Champayán registra buenos niveles pese a la falta de lluvias

El gerente de Comapa Altamira, Gabriel Arcos Espinosa, informó que el vaso captador ya alcanzó su nivel máximo ordinario, garantizando el abasto para la población y la industria.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El sistema lagunario de Champayán de Altamira mantiene niveles óptimos de almacenamiento pese a la ausencia de lluvias en la región.

El gerente de la Comapa Altamira, Gabriel Arcos Espinosa, informó que el vaso captador alcanzó su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), lo que asegura el suministro para la población y la industria.

La elevación actual del agua se sitúa a un metro sobre el nivel del mar, medida que representa un volumen de reserva considerable para el municipio.

Esta condición hídrica permite estabilidad en la red de distribución ante el estiaje que afecta a la zona sur de Tamaulipas.

«Está en lo que nosotros le llamamos el NAMO, que es el nivel de agua máximo ordinario, y que está a un metro sobre el nivel del mar y eso da un volumen aproximado a los 676 millones de metros cúbicos que es lo que se estima en esa elevación», explicó el funcionario.

Para preservar este recurso, el organismo mantiene inspecciones permanentes en los puntos críticos de contención de agua dulce.

Las labores de supervisión se concentran en las esclusas que dividen el sistema de las zonas para evitar fugas del vital líquido.

«Nosotros mantenemos vigilancia en el Camalote y la Comapa Sur también está atendiendo algunos temas en ese punto», señaló Arcos Espinosa.