Monitorea embarcación especializada posible contaminación por hidrocarburos en el Río Pánuco

Según registros, la unidad pertenece a Marterra, empresa dedicada a la contención y remediación de contaminantes en el sur de #Tamaulipas.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Durante el día sábado, una embarcación especializada en atención de derrames de hidrocarburos realizó recorridos en el rio Pánuco, cerca de las Escolleras .

De acuerdo con datos consultados la a unidad pertenece a la empresa Marterra, dedicada a la contención y remediación de contaminantes, con presencia operativa en la zona sur de Tamaulipas.

Se pudo observar, que durante los recorridos, el personal realizo inspecciones visuales sobre la superficie del agua para detectar posibles manchas, residuos o cambios en la coloración.

A bordo se encontraban trabajadores con overoles naranja y especialmente, algunos con overol blanco.

La embarcación porta la leyenda “Oil Spill Response”, lo que confirma su función en la detección, contención y recuperación de hidrocarburos en cuerpos de agua.

Se sabe que también efectúan mediciones y evaluación de condiciones del agua, además de ubicar puntos estratégicos donde pudiera concentrarse algún contaminante.

En caso de detectar indicios, la embarcación , permite desplegar maniobras de contención inicial, como delimitación de áreas y seguimiento del desplazamiento del hidrocarburo.

El despliegue en el río Pánuco forma parte de acciones preventivas ante el contexto del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, con el objetivo de evitar su dispersión hacia zonas urbanas y playas.

¿QUE TIPO DE BOTE ES?

El bote es de tipo respuesta rápida, con casco reforzado, motor fuera de borda de alta potencia y sistemas de navegación para recorridos en superficie.

A bordo viaja personal equipado con cascos, chalecos salvavidas y trajes de protección, capacitado para ejecutar maniobras de inspección y control ambiental.

Este tipo de unidades es empleado en ríos, lagunas y zonas costeras, principalmente en regiones con actividad petrolera o riesgo de derrames.