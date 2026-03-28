Motociclista y peatón terminan en el hospital tras fuerte impacto en Tampico

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado a la altura de la colonia La Borreguera

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un joven con una herida de ocho centímetros en el cráneo y un motociclista con probable fractura de clavícula terminaron en el hospital tras un accidente en la Avenida Monterrey en el municipio de Tampico.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado a la altura de la colonia La Borreguera y generó una intensa movilización de los cuerpos de rescate en la zona norte de la ciudad.

Bomberos Voluntarios a cargo de Salvador Vargas brindaron los primeros auxilios a las víctimas.

La motocicleta era desplazada de sur a norte y el conductor no alcanzó a frenar cuando cruzaba un hombre la Avenida.

Debido a la urgencia médica, las unidades 09 y 12 de Bomberos Voluntarios acudieron al sitio para realizar el traslado de ambos heridos a un hospital de la zona.

Para facilitar el arribo de las ambulancias desde su base en el fraccionamiento Arboledas de Altamira, la brigada de voluntarios cerró la Avenida Monterrey y habilitó el paso en contrarruta sobre los carriles que conducen de Tampico a Altamira.

Personal de Tránsito de Tampico tomó conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades y coordinar el retiro de la unidad motorizada.

La vialidad permaneció restringida durante las labores de auxilio, mientras voluntarios de la zona sur apoyaron en el abanderamiento del área para evitar otros incidentes.