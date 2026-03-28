Muere futbolista de 20 años en un fuerte accidente automovilístico: “tenía tantos sueños y metas por delante”

La joven de 20 años, famosa futbolista del SPG Blau-Weiss Linz/Kleinmünche, murió de una manera trágica durante un choque de automóvil

AUSTRIA.- Este 27 de marzo se confirma la muerte de Alexandra Wimmer, famosa futbolista del SPG Blau-Weiss Linz/Kleinmünche tras sufrir un fuerte accidente automovilístico, dejando de luto al mundo del fútbol austriaco, debido al terrible siniestro presentado el pasado jueves 26 de marzo.

“Estamos profundamente consternados y sin palabras. Alexandra era demasiado joven y tenía tantos sueños y metas por delante. Su risa y su actitud positiva enriquecían nuestro club. Era una parte importante de la comunidad. Es casi imposible expresar con palabras cuánto la echaremos de menos”, dijo el SPG Blau-Weiss Linz/Kleinmünche.

El incidente ocurrió en el túnel de la Mona Lisa durante la madrugada del jueves 26 de marzo, ya que viajaba en un coche con un joven de 15 años, cuando depronto chocaron contra un camión dentro del túnel, lo que generó conmoción en la comunidad del futbol austrico el pasado jueves.

¿Quién era Alexandra Wimmer, famosa futbolista del SPG Blau-Weiss Linz/Kleinmünche?

Tras las diligencias la mujer fue declarada muerta y el joven de 15 años sobrevivió a pesar de sus heridas, por lo que fueron trasladados al Hospital Universitario Kepler, para que el equipo SPG Blau-Weiss Linz/Kleinmünche confirmara el fallecimiento por medio de un comunicado en sus redes sociales.

«En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con su familia, amigos y demás parientes. Descansa en paz, Alex. Siempre te recordaremos.», finalizó su equipo en las redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO