Perros rastreadores entran al combate contra el gusano barrenador en Tamaulipas

Su incorporación busca fortalecer las tareas de inspección y detección temprana en una actividad clave para el estado.

Por. Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

En Tamaulipas, la vigilancia sanitaria del ganado sumó recientemente a dos nuevos elementos: Ittay e Isis, perros entrenados para detectar riesgos asociados al gusano barrenador.

Los canes fueron preparados durante 10 semanas en el Centro de Adiestramiento Canino del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), donde aprendieron a identificar indicios de esta plaga en campo, en coordinación con médicos veterinarios.

Su incorporación busca fortalecer las tareas de inspección y detección temprana en una actividad clave para el estado, como es la ganadería. El gusano barrenador representa un riesgo sanitario que puede afectar la producción y generar pérdidas económicas si no se controla a tiempo.

El uso de perros entrenados no sustituye los métodos tradicionales, pero sí añade una herramienta adicional para ubicar posibles focos de infección con mayor rapidez y precisión.

Con esta medida, autoridades estatales y federales refuerzan las acciones preventivas ante una plaga que históricamente ha impactado al sector pecuario en distintas regiones del país.