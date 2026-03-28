Reaviva caso de eutanasia debate en México y España

Los casos de Noelia Castillo y la propuesta “Ley Trasciende” colocan en la agenda pública el derecho a decidir sobre el final de la vida bajo criterios médicos.

Por Staff

Expreso – La Razón

La muerte asistida de la joven española Noelia Castillo Ramos, ocurrida a los 25 años tras un proceso clínico autorizado, reactivó el debate internacional sobre la eutanasia, un procedimiento que en España está regulado desde 2021 bajo estrictos criterios médicos y legales

El caso fue evaluado por equipos de salud y comités especializados, quienes determinaron que la paciente cumplía con los requisitos establecidos en la legislación vigente, entre ellos padecer una condición irreversible, sufrimiento físico o psíquico constante y haber manifestado su voluntad de manera libre e informada; el procedimiento se realizó dentro del sistema sanitario, bajo supervisión médica y protocolos definidos

La eutanasia en España forma parte de un marco normativo que contempla revisiones independientes, segundas valoraciones clínicas y mecanismos de control institucional, lo que ha permitido su implementación como una prestación de salud, aunque no exenta de controversia social, ética y política

En contraste, en México el tema permanece en etapa incipiente; actualmente no existe una legislación que permita la eutanasia activa, aunque sí se reconoce la voluntad anticipada en algunos estados, figura que permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida en casos terminales

El debate ha cobrado fuerza a partir del caso de Samara Martínez, paciente con enfermedad renal terminal que impulsa la denominada “Ley Trasciende”, una propuesta que busca abrir la discusión legislativa para permitir la eutanasia bajo criterios estrictamente médicos y regulados

Entre los elementos planteados destacan la necesidad de un diagnóstico irreversible, la presencia de sufrimiento físico constante, la evaluación por especialistas y el consentimiento expreso del paciente, condiciones similares a las aplicadas en países donde el procedimiento ya es legal

Especialistas en bioética y derecho sanitario coinciden en que el eje del debate no solo se centra en posturas ideológicas, sino en la construcción de marcos regulatorios que garanticen seguridad médica, certeza jurídica y respeto a la autonomía del paciente

Mientras en España la eutanasia ya opera como un servicio dentro del sistema de salud, en México la discusión apenas comienza a tomar forma en el ámbito público y legislativo, en medio de posturas encontradas que anticipan un debate amplio sobre los límites de la medicina, los derechos individuales y el papel del Estado en las decisiones sobre el final de la vida