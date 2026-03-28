Rehabilita COMAPA Sur importante vialidad tras obras hidrosanitarias

En la colonia Campbell de Tampico se rehabilitó la superficie de rodamiento tras la reparación de 60 metros de colector sanitario de 15 pulgadas.

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte del cierre integral de los trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidrosanitaria, COMAPA Sur continúa con la reposición de pavimento en distintos puntos de la ciudad.

En esta ocasión, se llevaron a cabo labores de rehabilitación de la superficie de rodamiento en la colonia Campbell de Tampico, luego de la intervención en la red sanitaria donde previamente se rehabilitaron 60 metros lineales de colector de 15 pulgadas.

Estas acciones permiten restituir condiciones adecuadas de tránsito en una vialidad de alta importancia para la movilidad en el sector, mejorando la seguridad para peatones y automovilistas.

Con ello, COMAPA Sur refuerza la recuperación de vialidades intervenidas, como parte de su compromiso de atender de manera integral la infraestructura hidráulica y sanitaria en beneficio de la ciudadanía.