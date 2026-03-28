Se vuela alto; causa choque

Arroja choque daños importantes

Por Alfredo Peña

Fotos: Héctor Perales

EXPRESO-LA RAZÓN



CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un conductor que omitió realizar el alto correspondiente provocó un choque en el cruce de las calles 21 e Hidalgo.

El accidente ocurrió la mañana del viernes, alrededor de las 08:00 horas en la capital de Tamaulipas.

Al arribar al lugar, los servicios de emergencia descartaron personas lesionadas.

El responsable manejaba un vehículo Renault de modelo reciente, con placas de Tamaulipas, y circulaba de sur a norte por la calle 21.

Por alguna circunstancia, al llegar al cruce con Hidalgo no respetó la señal de alto, lo que ocasionó que impactara en el costado lateral derecho a un automóvil Mazda que transitaba de oriente a poniente.

Ambos conductores llegaron a un acuerdo en el lugar, ya que los daños materiales fueron menores.