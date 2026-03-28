Sin margen de error

Correcaminos visita esta noche a los Xolos

Por Daniel Vázquez

Expreso

Correcaminos se juega más que tres puntos este sábado 28 de marzo cuando visite a Dorados de Sinaloa a las 19:00 horas, en duelo correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El encuentro toma un carácter clave para el conjunto tamaulipeco, que llega presionado por la necesidad de sumar, preferentemente de a tres, si quiere mantenerse con aspiraciones reales de clasificar a la fase final.

Tras la derrota ante la Jaiba Brava y la jornada de descanso, el panorama se ha complicado para los dirigidos por Gustavo Díaz, que prácticamente se quedaron sin margen de error en la recta final del torneo.

Actualmente, Correcaminos ocupa la posición 11 de la tabla general con 12 unidades, luego de 10 partidos disputados, por lo que un resultado negativo lo obligaría no solo a ganar la mayoría de sus encuentros restantes, sino también a depender de otros resultados para aspirar a la liguilla.

A esta situación se suman bajas sensibles en el plantel. Tomás Sandoval no estará disponible debido a una lesión muscular, mientras que Ronaldo Prieto y el jugador Sosa también se encuentran fuera por lesión, lo que limita las opciones del cuerpo técnico.

Por su parte, Dorados de Sinaloa llega como último lugar de la clasificación con siete puntos en 11 partidos, por lo que también enfrenta el compromiso con la urgencia de sumar.

En ese contexto, el duelo en el Estadio Caliente no solo enfrenta a dos equipos necesitados, sino que representa una prueba determinante para Correcaminos, que está obligado a responder si quiere seguir con vida en el torneo.