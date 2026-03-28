Viven miles el playazo en Miramar

Miles de personas llenaron Playa Miramar en una noche de música, luces y diversión que reunió generaciones y se mantiene como tradición viva previo a Semana Santa.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

El playazo no es como lo pintan: es fiesta, es celebración, es un motivo para ser feliz el último viernes antes del inicio de semana santa. En playa Miramar participan todas las generaciones en un momento único e irrepetible. Ya no es tradición; es una institución que, año con año, se fortalece y se niega a quedar en el olvido.

De acuerdo con datos consultados, cerca de 40 mil personas ingresaron a playa Miramar entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Más de 10 mil unidades automotoras se estima que integraron la jornada.

Los sonidos de banda, electrónica, trap, rock, alternativa, rap, hip hop y reguetón se mezclan con luces estrambóticas que acompañan cada paso de los asistentes sobre el bulevar costero.

Es 2026 y el tiempo parece detenido. Las escenas remiten a los años noventa, cuando multitudes de jóvenes acudían al bulevar únicamente a divertirse.

El caos se apodera por momentos y el tránsito se aletarga hasta casi detenerse.

Al fondo, elementos de seguridad, con torretas encendidas, patrullan con presencia firme, mientras el armamento apunta hacia el cielo.

En este 2026, el playazo sigue siendo punto de encuentro. Coinciden quienes lo mantienen vivo durante los últimos años y las nuevas generaciones atraídas por su historia.

Noche de fiesta, de diversión. Retro.

Por un momento, una falla eléctrica desata la euforia. Instantes después, los altoparlantes de autos y camionetas devuelven la luz y el ritmo a la noche.

La vigilancia no se detiene. Recorridos constantes, torretas encendidas y miradas atentas refuerzan la sensación de que todo puede ocurrir.

Pero el playazo es eso y más: una fiesta que ya no pertenece a una sola generación, sino a todas, donde también se busca capturar el momento para redes sociales, fotos Ins-ta-gra-me-a-bles.

Mientras tanto, la generación del Messenger y MySpace y del Facebook sigue bailando un reguetón viejito o al compás de música ligera…. ¡El playazo vive!