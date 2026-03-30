Alistan remodelación del Museo de Antropología y Templo Mayor rumbo al Mundial 2026

México remodela museos y zonas arqueológicas rumbo al Mundial 2026; destacan el Museo Nacional de Antropología y el Templo Mayor.

Con la llegada del Mundial 2026, México avanza en la remodelación de 12 museos, 12 áreas de juego de pelota y 46 zonas arqueológicas, entre ellas el Museo Nacional de Antropología y el Templo Mayor.

Joel Omar Vázquez Herrera, director general del INAH, informó que el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) registra un avance del 46% con una inversión de 380 millones de pesos.

El objetivo de Promeza es mejorar la experiencia de visitantes nacionales e internacionales durante la justa mundialista y en años posteriores.

Remodelación y mejoras al Museo Nacional de Antropología

Considerado el museo de museos en México y en Latinoamérica, el Museo Nacional de Antropología quedará listo previo a iniciar el Mundial 2026, que se llevará a cabo del 11 junio al 19 julio de este año.

Entre sus remodelaciones y mejoras, en los que se gastó 40 millones de pesos, se encuentran:

Mantenimiento mayor en las plataformas de mármol del recinto

Mantenimiento de la impermeabilización de las cubiertas de la Sala Sierra de Puebla

Impermeabilización en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia

Colocación de puertas de cristal de la Sala Tolteca y de Juego de Pelota

Colocación de cancel de salida en la Sala de Oaxaca

Rehabilitación en diferentes unidades de servicio

Rehabilitación luminaria del Tzompantli

Renovación de red eléctrica del museo

Remodelación del Templo Mayor

El Templo Mayor, ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, no se queda atrás, entre sus mejoras destaca:

Mantenimiento en zona arqueológica

Mantenimiento en fachadas

Mantenimiento en infraestructura como lo son elevadores

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS