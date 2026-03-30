Desconfianza pega a La Puntilla: caen 50% ventas de mariscos en plena temporada

Los locatarios señalaron que el impacto ha sido severo pese a encontrarse en una de las temporadas de mayor demanda por la celebración de Semana Santa

Por Cynthia Gallardo

Foto: Cristian Lacarriere

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Comerciantes del mercado de pescados y mariscos La Puntilla reportaron una caída de hasta el 50 por ciento en sus ventas, atribuida al derrame de hidrocarburo en el Golfo de México y a la difusión de información no verificada en redes sociales que ha generado incertidumbre entre los consumidores.

Los locatarios señalaron que el impacto ha sido severo pese a encontrarse en una de las temporadas de mayor demanda por la celebración de Semana Santa.

“De un 100% creo un 50%… bastante, no es ni la mitad que teníamos contemplado”

Denisse Del Ángel, propietaria del negocio “El Capitán” junto a Laura Silva Salvatierra; Mónica de Martínez de la pescadería “El Gallego”; Javier Ramírez Francisco de la pescadería «Ramírez» y Jorge Vázquez de «Costa de Oro», comerciante del lugar, coincidieron en que el temor ha reducido considerablemente la afluencia de clientes, aun cuando los productos son sometidos a revisiones constantes.

“Nos ha afectado que todo sale en las redes sociales, la gente se espanta o no quiere venir. Piensa que el producto está dañado y la verdad no, porque todo el producto llega de lancha, fresquecito… hasta el momento no ha habido ningún daño”

Indicaron que operan bajo estrictos protocolos establecidos por la COEPRIS, que incluyen la verificación de características físicas del producto como olor, textura y apariencia.

“COEPRIS nos da un protocolo que debemos de seguir… para identificar que el pescado no tenga características diferentes, como el olor o la consistencia”

Expresaron que también la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza supervisiones para garantizar que los productos se comercialicen con el peso correcto.

Los comerciantes dijeron que a este centro de abasto acuden visitantes nacionales y extranjeros, principalmente de estados como Nuevo León, así como turistas de Estados Unidos, Europa y Asia.

Pese a la situación, señalaron que los productos más demandados en esta temporada siguen siendo el camarón coctelero, la jaiba, la pulpa de jaiba para empanadas y el camarón de laguna para aguachile, cuyos precios rondan los 150 y 250 pesos por kilo, respectivamente.

Finalmente, exhortaron a la población y a los turistas a mantener la confianza y consumir productos frescos en el mercado, reiterando que cumplen con las medidas sanitarias y de calidad en cada uno de los procesos de venta.