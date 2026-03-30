En la Diócesis de Victoria, el Viernes Santo inicia trotando

El obispo Óscar Efraín Tamez Villarreal ha marcado un sello propio al conmemorar esta fecha con un recorrido trotando por los siete templos, una práctica que impulsa desde su llegada en 2021

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Lejos de las formas tradicionales con las que inicia el Viernes Santo en otras diócesis del país, en Ciudad Victoria la jornada arranca haciendo actividad física.

Y es que el obispo Óscar Efraín Tamez Villarreal ha marcado un sello propio al conmemorar esta fecha con un recorrido trotando por los siete templos, una práctica que impulsa desde su llegada en 2021.

La cita es este 3 de abril a las 6:30 de la mañana en el Estadio Marte R. Gómez, donde fieles se reunirán para iniciar el trayecto en trote lento, combinando la reflexión religiosa con una dinámica poco común dentro de las celebraciones litúrgicas del día más solemne de la Semana Santa.

El recorrido contempla la visita a siete iglesias emblemáticas de la capital tamaulipeca: Cristo Rey, San José, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, la Capilla San Martín de Porres, la Basílica, el Santuario y la Catedral, retomando así la tradición de los siete templos, pero bajo una modalidad que ha llamado la atención por su carácter innovador.

Encabezado por el propio obispo, este ejercicio no solo busca fortalecer la fe, sino también fomentar la participación comunitaria desde una perspectiva distinta, en la que el movimiento físico acompaña el recogimiento espiritual.

La Diócesis de Ciudad Victoria invitó a los asistentes a portar playera morada y sumarse a esta experiencia que, año con año, se consolida como una forma singular de vivir el inicio del Viernes Santo en el centro de Tamaulipas.