Familias de La Puntilla defienden su sustento y piden confianza a turistas

Hacen un llamado a la población y visitantes a mantener la confianza en los productos del mar que se ofertan en este punto

Por Cynthia Gallardo

Fotos: Cristian Lacarriere

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Autoridades sanitarias federales y estatales mantienen un monitoreo permanente de los pescados y mariscos que se comercializan en el mercado La Puntilla, luego del derrame de hidrocarburo registrado en costas de Tamaulipas, informó José Cervantes Ayala, presidente de la Unión de Comerciantes de este centro de abastos.

El representante del sector dijo que este fin de semana, personal proveniente de la Ciudad de México realizó recorridos tanto en el mercado como en zonas pesqueras para verificar las condiciones del producto.

“Estuvieron aquí un grupo de autoridades que venían de México, llegaron a La Puntilla, anduvieron haciendo un recorrido por La Barra, en Madero, en la playa, hablando con pescadores, dándose cuenta en forma presencial que no es la magnitud como se piensa, como hay algunas noticias exageradas o falsas”

Cervantes Ayala expresó que durante las inspecciones en Ciudad Madero, las autoridades constataron que las especies marinas no presentan contaminación.

“Llegó una lancha con una tonelada y media de jurel que venía de La Barra y ya ellos estuvieron hablando con los pescadores que lo traían; el pescado se olió y todo limpio… no ha habido ningún riesgo. Nosotros estamos al pendiente con las autoridades y checando que no vaya a llegar al muelle de La Puntilla oloroso a petróleo o embarrado de chapo”

Ante la Semana Santa, el líder de los comerciantes hizo un llamado a la población y visitantes a mantener la confianza en los productos del mar que se ofertan en este punto.

“Le queremos decir a todos los turistas que nos visitan de México, Estado de México, Monterrey, Huejutla, del estado de Hidalgo, de San Luis, que con confianza pueden venir, principalmente a la playa y a visitar los atractivos turísticos que hay y restaurantes de mariscos”

Indicó que el mercado La Puntilla abastece a clientes de estados como Veracruz, Hidalgo, Nuevo León y San Luis Potosí, sin que hasta el momento se hayan registrado cancelaciones de pedidos.

Para concluir, señaló que los días de mayor expectativa en ventas son viernes, sábado y domingo santos.

En cuanto a precios, el camarón se mantiene entre 120 y 250 pesos por kilogramo; la jaiba, cuya disponibilidad es limitada, oscila entre 80 y 100 pesos, mientras que su pulpa alcanza hasta 320 pesos. Entre las opciones más económicas de encuentran: el jurel, de 30 a 40 pesos por kilo; la lisa en 80 pesos; filete de negrillo en 100 pesos y trucha en 120 pesos.