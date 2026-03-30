Rescatan a joven extraviado en la carretera a Zaragoza; buscan a sus familiares

Por Alfredo Peña
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un automovilista que circulaba por la carretera Zaragoza, en el tramo Matamoros a Soto la Marina, encontró deambulando a un joven que al parecer tiene síndrome de Down.
El joven caminaba desde la gasolinera del kilómetro 63 hacia Monterrey, por lo que al conductor, al parecer, le extrañó la situación.
Decidió abordarlo y convencerlo de que se subiera a su vehículo para finalmente dejarlo en la estación segura del Aeropuerto, donde los elementos lo recibieron y esperan la llegada de personal del DIF Estatal.
El conductor proporcionó la imagen a los medios de comunicación para que los familiares también se enteren de dónde se encuentra.
El chofer aseguró que el joven no habla y no puede comunicarse de ninguna manera para dar a conocer su identidad o proporcionar alguna dirección que pueda dar con sus parientes