Rescatan a joven extraviado en la carretera a Zaragoza; buscan a sus familiares

Un acto de solidaridad permitió poner a salvo a un joven que deambulaba solo en la carretera Zaragoza. Autoridades ya resguardan al muchacho, quien no puede comunicarse, mientras esperan localizar a sus familiares.



8:05 am

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