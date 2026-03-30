Suman 15 detenciones en mercados de Tampico; refuerzan vigilancia por Semana Santa

El personal será capacitado durante cuatro horas en técnicas de defensa personal y sometimiento, con el objetivo de garantizar la integridad de comerciantes y visitantes

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- En lo que va de la actual administración municipal, personal de la Dirección de Mercados ha logrado la detención de 15 presuntos delincuentes al interior de los centros de abasto, informó el titular del área, Aurelio Cantú Díaz.

El funcionario dijo que la más reciente detención ocurrió este mismo día, tras la agresión a una trabajadora en el mercado gastronómico, lo que derivó en la intervención inmediata del personal.

“Para fortuna de nuestro personal se logró una detención más. Con esto estamos sumando 15 personas detenidas por parte de nuestro personal”

De acuerdo con el reporte, el presunto agresor atacó con una botella a una empleada de un local con la intención de despojarla de su teléfono celular, siendo sometido momentos después.

“Esta persona agredió físicamente con una botella a una trabajadora… lograron someterlo para que fuera detenido. Hay una mención de que tiene antecedentes, más no está confirmada… hablan que es de Monterrey”

Cantú Díaz hizo un llamado a la ciudadanía a presentar denuncias formales ante las autoridades correspondientes, al advertir que la falta de este proceso permite que los infractores recuperen su libertad y reincidan.

“Es importante que denuncien, porque si no se hace, existe el riesgo de que vuelvan a andar en las calles haciendo las mismas fechorías”

Indicó que con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa se ha incrementado significativamente la afluencia de visitantes, registrándose más de 3 mil personas por hora en el Mercado Municipal de Tampico.

Ante este escenario, a partir del miércoles 1 de abril se reforzará la vigilancia con la incorporación de cinco inspectores más (cuatro en el mercado municipal Tampico y uno en el mercado del norte) para sumar un total de 16 elementos enfocados en tareas de seguridad.

El personal será capacitado durante cuatro horas en técnicas de defensa personal y sometimiento, con el objetivo de garantizar la integridad de comerciantes y visitantes durante la temporada alta.