Analizan futuro de parquímetros en Victoria

El contrato vigente venció hace dos años. El objetivo es regularizar el servicio y definir el modelo de operación más viable

Por Salvador Valadez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo analizará la continuidad del servicio de parquímetros en la ciudad. Las opciones son prorrogar el convenio actual, abrir una licitación pública nacional o que el municipio asuma la operación.

El contrato vigente venció hace dos años. El objetivo es regularizar el servicio y definir el modelo de operación más viable.

Se plantea mantener la participación de empresas, aunque no se descarta la operación municipal. En cualquiera de los escenarios se busca mejorar el servicio sin incrementar tarifas.

También se contempla la modernización de equipos y la ampliación de espacios en zonas como IMSS La Loma, avenida Carrera Torres, calle 16 y otras vialidades.

Los parquímetros generan alrededor de 500 mil pesos mensuales para el municipio.