Arranca en abril el pago de becas en Tamaulipas

Miles de estudiantes de Tamaulipas recibirán apoyos económicos durante abril con un calendario organizado por apellidos; también se alista la entrega de nuevas tarjetas para ampliar la cobertura en el estado

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El pago de las Becas para el Bienestar comenzará del 1 al 24 de abril de 2026 en Tamaulipas, beneficiando a estudiantes de educación básica, media superior y superior con apoyos económicos distribuidos de manera escalonada.

Para la Beca de Educación Básica “Rita Cetina”, dirigida a familias con hijas e hijos en secundaria, los depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril se realizarán del 1 al 16 de abril. El apoyo consiste en 1,900 pesos bimestrales, más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en el hogar.

En el caso de la Beca “Benito Juárez” y el programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, los pagos se efectuarán del 13 al 24 de abril. En ambos casos se cubrirán dos bimestres acumulados (enero-febrero y marzo-abril): estudiantes de nivel medio superior recibirán 3,800 pesos, mientras que universitarios obtendrán 11,600 pesos.

El calendario de dispersión está organizado de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de agilizar los depósitos y evitar saturación en sucursales bancarias.

Además, más de 198 mil familias en el estado han solicitado recientemente la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” en nivel primaria. La entrega de tarjetas está prevista entre mayo y julio, paso necesario para posteriormente recibir el recurso.

Con este esquema, se busca facilitar el acceso a los apoyos y contribuir a la permanencia escolar, mediante entregas directas que permitan a las familias contar con un respaldo económico oportuno durante el ciclo educativo.