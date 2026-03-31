Aseguran autotanque con hidrocarburo ilícito en la Victoria-Tula; detienen a dos operadores

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un tractocamión con semirremolque tipo tanque sobre la carretera federal 101, en el kilómetro 107.

Por Alfredo Peña

JAUMAVE, TAMAULIPAS. – En el marco de la estrategia contra el robo de combustible y el tráfico ilegal de hidrocarburos, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos operadores de tractocamiones que transportaban 129 mil litros de hidrocarburo sin documentación que acreditara su posesión legal, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Mediante un comunicado la SEDENA emitido este 31 de marzo, informo que el aseguramiento ocurrió en un retén de vigilancia ubicado en la carretera San Luis Potosí-Matamoros, a la altura del municipio de Jaumave.

El personal militar realizaba revisiones aleatorias y fue así como marcaron el alto a dos vehículos articulados, cada uno con dos cilindros de gran capacidad, que en conjunto contenían el combustible.

Al no poder acreditar la procedencia del hidrocarburo ni contar con la documentación requerida, los conductores fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes, que ya investigan su posible participación en redes de huachicol y delitos relacionados con la posesión ilícita de combustible.

La Sedena finalizó al señalar que que los dos individuos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.