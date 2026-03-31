Azteca, Cañedo, Banorte…

INTERIORES/ CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

Por Carlos López Arriaga

Cd. Victoria, Tam.- Disparo raso y colocado; la bola logró anidarse junto al poste derecho, venciendo al portero que apenas pudo extender su pesada silueta por los aires, nomás para la memoria gráfica.

El video ofrece emplazamientos a ras de cancha y en panorama aéreo, con un fondo de pop electrónico a cargo de ROCKY BOWMAN y su tema “You do” (https://tinyl.co/4TMr).

AMÉRICO visitó la Universidad Tecnológica del Mar en Soto la Marina, donde inauguró una cancha de futbol, cuya calidad del césped tuvo oportunidad de palpar. Y donde fue invitado a cobrar un penalti, fungiendo de guardametas el secretario de Educación MIGUEL ÁNGEL VALDEZ. Episodio que circuló en redes y puede ser visto aquí: https://tinyl.co/4TLM.

La UTMART, también llamada “Tamaulipas Bicentenario” pues su apertura data del 2010, cumple 16 años el 2 de agosto próximo. El gol fue el tema más periodístico, aunque no el más importante.

Mayor sustancia tienen las obras de infraestructura entregadas en dicho plantel, con una inversión superior a 19 millones de pesos, entre nuevas y rehabilitadas. Espacios académicos como biblioteca, unidad de docencia, barda perimetral y laboratorios para las carreras de turismo y procesamiento de productos pesqueros.

Con la Copa FIFA en el horizonte próximo, el ambiente nacional está cargado de futbol, a dos meses y 11 días del partido inaugural que tendrá lugar en el Estadio Banorte (Azteca) de la capital mexicana, el jueves 11 de junio a las 13 horas, con el encuentro entre México y Sudáfrica.

Algo así como un “déja vu” del partido abridor de 2010, jugado en el Soccer City de Johannesburgo, el cual terminó en empate a uno, con goles de SIPHIWE TSHABALALA y RAFA MÁRQUEZ.

Mismos rivales; solo se invierten los papeles. El anfitrión de entonces será visitante y viceversa, 16 años después. Otra coincidencia: también se jugó el 11 de junio.

PRAXIS COMUNITARIA

La promoción perfilada por el gobierno federal se articula en su estrategia «Mundial Social México 2026». Evento que hoy se quiere más participativo y menos elitista, pues (añaden) debe verse como una herramienta de transformación.

Con énfasis en la salud, llevando el deporte más allá del espectáculo pasivo, para invertir en su práctica comunitaria, mediante torneos escolares y locales, en los cuales habrían involucrado a más de 600 mil niños y adolescentes.

Bajo el lema «Vive Saludable, Juega Feliz», el Mundial funcionará como plataforma que incentive la activación física masiva, en bien de la salud pública. Ello incluye la rehabilitación de 4 mil espacios deportivos y la creación de más de 10 mil murales y obras de arte urbano con temas futbolísticos vinculados a la identidad cultural.

Se prevé instalar pantallas en plazas públicas de todo el país, con transmisiones gratuitas, permitiendo el acceso gratuito a los partidos.

Preocupación inocultable de los organizadores, en seguridad se anuncian operativos blindados y protocolos de movilidad en bien de garantizar la asistencia tranquila de los 5.5 millones de visitantes esperados.

RECINTO HISTÓRICO

El Estadio Azteca/Banorte cumple 60 años el 29 de mayo próximo. Fue inaugurado en 1966, con el encuentro entre los equipos América de México y Torino de Italia.

Las crónicas detallan que el primer gol cantado en la historia de dicho centro deportivo fue de ARLINDO DOS SANTOS y el segundo de JOSÉ ALVES “Zague”, ambos brasileños y americanistas. Después vendrían las anotaciones de los italianos GIANI RIVERA y LUIGI SIMONI, redondeando el empate a dos.

De entonces a la fecha, el estadio más grande del país ha visto pasar dos campeonatos. En 1970, donde se coronó Brasil, y el de 1986, ganado por Argentina. Va por su tercera experiencia mundialista y también su tercer nombre.

La muerte de GUILLERMO CAÑEDO en 1997, directivo futbolero y promotor de los dos mundiales mexicanos, influyó en que dicha sede fuera rebautizada con su nombre y apellido. Esta fue la explicación oficial, pero no faltó quien dijera que la empresa TELEVISA no quería seguir llamando a su estadio con la marca de la competencia: TV AZTECA.

No hubo tiempo de averiguarlo. La gente ignoró el cambio; desdeñó tal intento fallido de modificación y, al año siguiente (1998), fue repuesto el título original. La costumbre social pesó más que las disposiciones de Chapultepec 18.

NOMENCLATURA

Sirva el caso de precedente al valorar la reciente nomenclatura estrenada el sábado pasado, cuando se celebró su reapertura tras casi dos años de remodelación, con el partido entre México y Portugal.

Lo llaman ahora: “Estadio Banorte”, por ser dicha institución la que otorgó el financiamiento de 2 mil 100 millones de pesos, adquiriendo con ello la facultad de renombrarlo a su gusto.

La paradoja es que no podrá usar la palabra “Banorte” durante el Mundial, pues la FIFA prohíbe el uso de marcas comerciales distintas a los patrocinadores oficiales. Política estricta conocida como «Clean Site» (sitio limpio), la cual excluye los casos de Banorte, MetLife y BBVA, entre otros.

Aunque la inercia del público podría imponerse. La fuerza de la costumbre y ese vocablo tan poderoso que alude a la identidad nacional y sus raíces, permiten prever que (al menos entre la gente) seguirán llamándolo Azteca.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

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