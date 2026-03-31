Céline Dion anuncia su regreso con 10 conciertos en París tras su diagnóstico

La cantante compartió parte de su tratamiento en un documental que la mostró en uno de sus momentos más vulnerables

Céline Dion regresa a los escenarios tras su diagnóstico de síndrome de la persona rígida. Hasta Google celebra su esperado retorno.

El martes 31 de marzo, Céline Dion compartió un video para anunciar que dará una serie de conciertos en París a partir de septiembre de 2026.

Céline Dion dará conciertos tras su diagnóstico de síndrome de la persona rígida

En 2022, Céline Dion sorprendió a sus fans tras confirmar que padecía síndrome de la persona rígida, un trastorno que causa rigidez muscular progresiva y espamos.

La cantante compartió parte de su tratamiento en un documental que la mostró en uno de sus momentos más vulnerables.

Tras varios años de lucha, Céline Dion asegura que su estado de salud mejoró y se siente lista para regresar a la música, por lo que dará 10 conciertos.

Céline Dion compartió un video para celebrar su cumpleaños 58 y revelar que regresará a la música tras seis años alejada de los escenarios.

Los conciertos más esperados de Céline Dion serán en La Défense Arena en París, el cual tiene una capacidad para 40 mil personas.

Céline Dion dará 10 conciertos que arrancarán el 12 de septiembre y finalizarán el 14 de octubre.

La preventa de los boletos iniciará el 17 de abril, por lo que se estima una alta demanda.

El regreso de Céline Dion a la música fue celebrado por su fans y hasta Google conmemoró el momento con un doodle de un corazón con la frase: “Bienvenida de nuevo, Céline”.

La famosa expresó su emoción y nerviosismo por volver a dar conciertos, pero también expresó que está emocionada por iniciar un nuevo año de vida con este nuevo proyecto.

Hasta el momento, se desconoce el precio de los boletos para los conciertos de Céline Dion en París.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS