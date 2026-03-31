Controlan al 50% incendio forestal en Miquihuana

Las labores coordinadas entre brigadistas y autoridades de los tres órdenes de gobierno muestran avances importantes en el combate al siniestro, que continúa bajo monitoreo permanente en la zona serrana del altiplano tamaulipeco

Por. Antonio H. Mandujano

MIQUIHUANA, TAMAULIPAS.- El segundo incendio forestal registrado en el municipio de Miquihuana, sobre la serranía del ejido Valle Hermoso, ya presenta avances significativos en las labores de combate, de acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Tarjeta Diaria de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Según la actualización oficial, el siniestro ha alcanzado ya un 50 por ciento de control y un 40 por ciento de liquidación, lo que refleja un progreso sostenido en las acciones implementadas para contener y sofocar el fuego.

De manera preliminar, la superficie afectada se estima en 36 hectáreas, aunque esta cifra podría ajustarse conforme avancen los trabajos de evaluación en campo.

En las labores participan un total de 56 brigadistas, integrados por personal de distintas instancias de los tres órdenes de gobierno, así como voluntarios civiles, quienes mantienen un despliegue activo en la zona para evitar la propagación del incendio hacia áreas aledañas.

Las autoridades forestales mantienen el monitoreo permanente del siniestro, mientras continúan las acciones coordinadas para lograr su control total en las próximas horas, siempre en función de las condiciones climáticas y del terreno que prevalecen en esta región del altiplano tamaulipeco.