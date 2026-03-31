Coordinación entre COMAPA Sur y el Ayuntamiento de Tampico fortalece resultados en beneficio de la ciudadanía

La coordinación permanente y la visión compartida entre COMAPA Sur y el gobierno municipal continúan marcando una ruta de resultados

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- La suma de esfuerzos entre COMAPA Sur y el Ayuntamiento de Tampico, encabezado por la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya, ha permitido consolidar avances significativos en la ejecución del programa de obras, así como en la atención oportuna de eventualidades en materia de infraestructura hidráulica.

Gracias a la gestión institucional y al trabajo coordinado entre ambas instancias, se han optimizado recursos, agilizado procesos y fortalecido la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población, lo que se traduce en acciones concretas que elevan la calidad de los servicios y contribuyen al bienestar de las familias tampiqueñas.

Como parte de estos resultados, en Tampico se han llevado a cabo importantes acciones en materia de infraestructura durante el primer trimestre del año, destacando la instalación de 528.5 metros lineales de red hidráulica, la construcción de 1,355 metros lineales de red sanitaria, así como la reposición de 2,714.42 metros cuadrados de pavimento, beneficiando a diversos sectores del municipio.

Asimismo, se registra un avance importante en la atención de socavones, acciones que se realizan con el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante este tipo de contingencias y brindando mayor seguridad a la ciudadanía.

Este modelo de colaboración ha sido clave para impulsar proyectos estratégicos y atender de manera eficiente situaciones emergentes, reafirmando el compromiso de trabajar de manera conjunta por el desarrollo ordenado y sustentable del municipio.

La coordinación permanente y la visión compartida entre COMAPA Sur y el gobierno municipal continúan marcando una ruta de resultados, donde la gestión eficaz se refleja en mejores condiciones de vida para la ciudadanía.