Denuncian tala de manglar en costas de Matamoros

La organización destacó que el manglar es vital: protege contra la erosión, captura carbono y sirve de refugio para la fauna silvestre.

Por. Antonio H. Mandujano

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- La organización ambiental Conibio Global A.C. alzó la voz ante la presunta tala de manglar en las costas de Matamoros, señalando directamente la participación de personal del Ayuntamiento en estos trabajos, lo que ha generado preocupación por el impacto ecológico en una zona ya vulnerable.

A través de un posicionamiento público, la asociación advirtió sobre la gravedad de intervenir este tipo de ecosistemas, considerados fundamentales para el equilibrio ambiental en la región.

“Es preocupante observar el corte de manglar por parte de personal del municipio, en una zona donde de por sí ya es muy escasa esta vegetación”, expresó de manera textual Conibio Global A.C.

La organización recordó que el manglar no solo es un hábitat clave para diversas especies, sino que además cumple funciones esenciales como la protección contra la erosión, la captura de carbono y el resguardo de fauna silvestre.

“El manglar es un ecosistema protegido por la legislación ambiental mexicana y de gran importancia para la biodiversidad, la protección del suelo y la conservación de la fauna silvestre”, subrayaron.

Ante este escenario, la asociación hizo un llamado urgente a detener cualquier acción que ponga en riesgo estos espacios naturales, insistiendo en que lo poco que permanece debe resguardarse.

Asimismo, exigieron claridad por parte de las autoridades municipales y ambientales, particularmente sobre la legalidad de los trabajos que se están realizando en la zona.

“Solicitamos a las autoridades competentes que informen si estos trabajos cuentan con la autorización ambiental correspondiente”, puntualizaron.

La denuncia va dirigida al alcalde de Matamoros, Alberto Granados, a quien se le solicita informar sobre esta situación y esclarecer si existe algún permiso que respalde las acciones señaladas.

El caso abre nuevamente el debate sobre la protección de los ecosistemas costeros en Tamaulipas, donde el manglar ha ido disminuyendo con el paso de los años, pese a su relevancia ambiental.