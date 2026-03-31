Escasez de agua en Victoria mantiene semáforo rojo y tandeos

La producción actual es de mil 450 litros por segundo, cuando se requieren mil 750 para cubrir la demanda

Por Salvador Valadez

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria presenta un déficit de 300 litros por segundo en el suministro de agua, lo que mantiene a la ciudad en semáforo rojo. La producción actual es de mil 450 litros por segundo, cuando se requieren mil 750 para cubrir la demanda.

Los manantiales de La Peñita registran una caída significativa: pasaron de producir 850 litros por segundo a 307. Esta reducción ha derivado en la aplicación de tandeos en distintos sectores.

El organismo operador informó que el programa de distribución se publica mensualmente en su página oficial, aunque puede presentar variaciones por fallas eléctricas o fugas. Recientemente, una obra de urbanización dañó una tubería y dejó sin servicio a varias zonas durante un día de distribución.

Se pide a la población evitar el desperdicio de agua. Está restringido el uso de mangueras para el lavado de vehículos y el riego de jardines. Se recomienda reutilizar agua doméstica para limpieza.

Se realizan supervisiones a negocios de alto consumo, como autolavados y constructoras, para que utilicen agua tratada. Este recurso no es apto para consumo humano, pero sí para actividades operativas.

La presa se encuentra al 63.3% de su capacidad. El nivel continúa a la baja debido a la liberación de agua para uso agrícola.