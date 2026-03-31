Inicia operaciones la autopista Mante-Tula

La nueva carretera inició operaciones en fase parcial tras más de una década de retrasos, con una inversión de 7 mil millones de pesos y el objetivo de reducir tiempos de traslado

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La autopista Mante-Tula entró en operación este domingo 30 de marzo en una fase de apertura parcial, con circulación continua en todo el tramo.

La vía tiene una longitud de 107 kilómetros, cuenta con 21 puentes y cinco zonas de servicio, y conecta la zona sur de Tamaulipas con el altiplano estatal, con acceso directo hacia San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato.

El proyecto fue concesionado en diciembre de 2009 y permaneció sin avances significativos durante más de una década. La administración de Américo Villarreal Anaya retomó las obras a través de Grupo Hycsa, empresa constructora que arrancó la ejecución en septiembre de 2021. La inversión privada asciende a siete mil millones de pesos e incluyó la construcción de 70 kilómetros de nueva carretera y la modernización de otros 30 kilómetros del trazo existente.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, señaló que fue necesario destrabar procesos administrativos, regularizar permisos y avanzar en la liberación del derecho de vía para concretar la ejecución. La obra pasó por al menos dos administraciones estatales sin avances concretos antes de que la actual retomara el proyecto.

El elemento de mayor complejidad técnica es el túnel que atraviesa la Sierra Madre Oriental, con 1.8 kilómetros de longitud. La unión de los dos frentes de excavación se realizó en septiembre de 2024, en una ceremonia encabezada por el gobernador Villarreal Anaya. El director general de Grupo Hycsa, Alejandro Calzada Pratz, destacó en esa ocasión que la obra se construyó con cero accidentes. En paralelo a la apertura, continúan trabajos complementarios que incluyen la construcción de una Estación Segura, sin que ello afecte la circulación.

La vía reducirá los tiempos de traslado hasta en dos horas entre el sur tamaulipeco y los estados del Bajío, lo que representa un beneficio directo para el transporte de carga con destino a los puertos de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, actualmente el complejo portuario industrial más activo del Golfo de México. La autopista está clasificada como tipo A2 y se estima que transitarán entre tres mil y cinco mil vehículos diarios.

La ruta también reorienta flujos turísticos: los estados del Bajío, que hoy utilizan el corredor del Pacífico o rutas más largas por San Luis Potosí, tendrán una conexión directa con la costa del Golfo, lo que posiciona a la zona de Miramar como destino de playa de menor distancia para millones de residentes del centro del país.

Las tarifas vigentes con IVA incluido son las siguientes: automóviles, 285 pesos; motocicletas, 142 pesos; autobuses y camiones de carga de dos, tres y cuatro ejes, 571 pesos; tractocamiones de cinco y seis ejes, 856 pesos; tractocamiones con semirremolque de más de seis ejes, mil 141 pesos. Los ejes excedentes ligeros tienen un costo de 142 pesos y los pesados de 285 pesos.