Multan a 36 por manejar ebrios

En la primera semana de asueto registran gran cantidad de conductores en estado de ebriedad

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el primer fin de semana del periodo vacacional de Semana Santa, la dirección municipal de Seguridad, Tránsito y Vialidad infraccionó a 36 automovilistas por conducir en estado de ebriedad, y se registró un accidente en donde estuvo involucrado el alcohol, las unidades fueron turnadas al corralón para su resguardo, dio a conocer el titular de la corporación Javier Córdova González.

Anunció que a partir de esta semana el filtro de prevención de accidentes, conocido como el operativo anti alcohol, será todos los días, y permanente para prevenir posibles accidentes derivado del consumo de bebidas etílicas, por lo que estará de lunes a domingo instalado en diferentes zonas estratégicas con el fin de que la población adquiera mayor conciencia sobre la responsabilidad al conducir sus unidades automotrices.

Destacó que la multa por conducir en estado de ebriedad es de 5,500 pesos que sumado al cobro de la grúa y corralón que son otros 5,500 pesos en total son 11 mil pesos los que se debe pagar para recuperar el vehículo, pero a los reincidentes por segunda vez, la multa es de 11 mil pesos y a los de una tercera vez que sean sorprendidos conduciendo en ebriedad es de hasta 17 mil pesos la infracción, cantidades que pueden variar, aunque no mucho.

Córdova González reconoció que en el caso del alcohol hay cero tolerancia, por lo que no se aplican descuentos de ningún índole, el propósito es seguir con la tendencia de bajar el índice de accidentes por este motivo, ya que en los últimos años ha ido a baja, con un menor número de víctimas, la idea es que se pueda tener un saldo blanco al concluir la temporada vacacional de semana santa, para ello se hace una campaña intensiva de prevención y cuidado al conducir, en estos días de asueto, ante el riesgo que representa para ellos y sus familias.