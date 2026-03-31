Patrulla de tránsito Altamira termina en sentido contrario tras ser chocada

El percance ocurrió este martes sobre la Avenida de la Industria, a la altura de la empresa Maseca, en los carriles de circulación de norte a sur.

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Un aparatoso accidente vial entre una patrulla de la Dirección de Tránsito de Altamira y un vehículo particular dejó cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación hacia Tampico.

El percance ocurrió este martes sobre la Avenida de la Industria, a la altura de la empresa Maseca, en los carriles de circulación de norte a sur.

La unidad oficial 016 circulaba sobre la vía principal cuando un automóvil Volkswagen Jetta, color rojo y con placas del Estado de Nuevo León, la impactó.

El coordinador de peritos, Pablo Fernández, detalló la mecánica del siniestro tras las primeras investigaciones en el sitio.

De acuerdo con el peritaje, el conductor del auto particular realizó una maniobra de cambio de carril sin la debida precaución, lo que provocó el contacto con la unidad de emergencia.

El golpe causó que la patrulla diera un giro sobre su propio eje hasta quedar en sentido contrario.

Por su parte, el Jetta finalizó su trayectoria sobre el camellón central, donde derribó una palmera colocada recientemente por el personal de la Secretaría de Servicios Públicos.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales de consideración.

La patrulla presentó daños severos en la zona de la caja y múltiples tallones en la carrocería, mientras que el vehículo responsable tuvo destrozos en la parte frontal.

Debido a la posición de las unidades y las maniobras de las grúas, el flujo vehicular hacia el sur sufrió interrupciones por más de una hora.

Elementos de la misma corporación de Tránsito abanderaron la zona para agilizar el paso de los conductores, mientras que los vehículos involucrados fueron remolcados al mesón local para el deslinde de responsabilidades.