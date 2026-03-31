Pide Américo desarticular la estructura

El gobernador Américo Villarreal Anaya llamó a profundizar las investigaciones sobre el robo de combustible para identificar a los responsables detrás de los recientes aseguramientos

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El gobernador Américo Villarreal Anaya llamó a intensificar las acciones contra el robo de combustible en Tamaulipas, al subrayar la necesidad de ir más allá de los aseguramientos y avanzar en la desarticulación total de las bandas dedicadas al huachicol.

El mandatario estatal destacó que los recientes operativos reflejan una coordinación efectiva entre autoridades estatales y federales, pero insistió en que el objetivo central debe ser desmantelar las estructuras criminales que operan detrás de este delito.

Como ejemplo, mencionó el aseguramiento en Reynosa de 18 autotanques con hidrocarburo, así como el cateo realizado por autoridades federales donde se localizaron más de dos millones de litros de combustible almacenado de manera ilegal.

Tras encabezar la reunión en la Mesa de Seguridad, comentó que hizo la solicitud tanto a la Fiscalía General de la República como a la del Estado, para que lleven las investigaciones a fondo en este caso, “qué no cejemos en llevar a sus últimas consecuencias, quienes son los propietarios de ese predio y de esos auto tanques, que tienen esa cantidad de combustible; que ahí están los verdaderos huachicoleros, y queremos llegar al fondo de quienes son para que queden realmente expuestos”.

El mandatario señaló que estos golpes, aunque relevantes, no son suficientes si no se logra identificar y sancionar a quienes financian y coordinan estas operaciones.

Villarreal Anaya fue enfático al señalar que la prioridad es ubicar a los verdaderos responsables, incluidos propietarios de predios, transportistas y posibles redes de complicidad, con el fin de exhibirlos públicamente y proceder conforme a la ley.

En ese sentido, explicó que tanto la Fiscalía estatal como instancias federales han reforzado las investigaciones derivadas de acuerdos en la Mesa de Seguridad, enfocándose en integrar expedientes sólidos que permitan judicializar los casos.

Finalmente, reiteró que su administración mantendrá una postura firme contra el huachicol, al considerar que este delito no solo afecta las finanzas públicas, sino que también fortalece a grupos delictivos.

Por ello, insistió en que el combate debe centrarse en desarticular por completo estas bandas y evitar que continúen operando en la entidad.