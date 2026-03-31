¿Por qué perdió el PAN Tampico?

ENROQUE/ JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

POR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

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A diferencia de Diego Alonso Hinojosa y Arturo Elizondo, que, después de gobernar Tampico no ejercieron tanta influencia en el PAN, Chucho Nader creó un liderazgo que influyó fuertemente, tanto al interior como afuera del partido, en el quehacer público de la ciudad.

El trabajo realizado por este último durante los dos trienios en que estuvo al frente del ayuntamiento le permitieron granjearse una elevada popularidad, que aún conserva.

El día de la toma de posesión de la presidenta Mónica Villarreal, a la que asistió como invitado especial, por ejemplo, el antecesor de la morenista fue aclamado y la historia se repitió en el acto del primer informe de la alcaldesa.

No ha habido evento en el que la presencia del ahora diputado federal no despierte simpatías y se lleve la ovación de la concurrencia.

Surge por ello la interrogante: ¿Cuál fue o fueron entonces la o las razones por las que ese arrastre popular del jefe edilicio tampiqueño no se reflejó en las votaciones en los comicios de 2024 y Acción Nacional fue sacado del palacio municipal con relativa facilidad?

He aquí algunas de ellas: el efecto adverso de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, ésta en vez de catapultar, arrastró al partido albiazul hacia abajo. Como en otras partes del país, en Tamaulipas, la hidalguense no solo no consiguió el respaldo de los militantes y simpatizantes del albiazul, sino que fue rechazada por amplios segmentos de la agrupación política a la que abanderaba.

Las causas, entre otras, fue que la abanderada de la alianza electoral “Fuerza y Corazón por México” era mal hablada, muchos panistas la consideraban impreparada e incluso vulgar, pero sobre todo que fuera partidaria del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo, totalmente contrarios a los valores morales y religiosos defendidos desde sus orígenes por el partido de la derecha.

También influyó en la debacle, que el albiazul se haya aliado con el PRI, el partido más corrupto y repudiado de México, a la que se opusieron arriba del setenta por ciento las bases partidistas.

Tuvo igualmente que ver en la derrota que la candidata a la que se encargó darle continuidad PAN en la alcaldía, Rosa María González Azcárraga, tampoco fue la opción más viable. Le costaba trabajo conectar con los votantes de las colonias populares que la veían como pirruris, percepción de la que, por más esfuerzos, no logró prescindir.

Desde la óptica ciudadana, se le veía incómoda o fingida cuando estaba rodeada de personas de la clase humilde.

Encima de que, Chucho, el candidato a diputado federal, no la arropó brindó lo suficiente en los recorridos electorales.

Sin olvidar las pugnas entre los adeptos del jefe del ejecutivo estatal, Cabeza de Vaca y los simpatizantes de Nader, después de que éste fue sacado, se dice que, a la mala, del proceso interno por la candidatura de gobernador, así como las supuestas diferencias políticas con el diputado Mon Marón, que por el hecho de que era suplente del senador Ismael García Cabeza de Vaca, los chuchistas lo tildaban de cabecista.

Y de que muchos militantes de Acción Nacional pensaban que Marón Manzur habría sido un contendiente más competitivo.

Hasta las teorías conspirativas que surgen cuando no se encuentran explicaciones lógicas a un acontecimiento, que habrían obligado al ex alcalde a entregar la plaza.

Independientemente de cuáles hayan sido los factores determinantes por los que el PAN fue derrotado por el partido guinda, llamó asimismo la atención que, no obstante el arrastre, Chucho se viera en aprietos para ganar la diputación de mayoría del VIII distrito electoral al representante de Morena, Adrián Oseguera, a quien el INE prohibió hacer campaña durante cuarenta días, ya que el panista llegó al escaño del Palacio Legislativo de San Lázaro con apenas 2 mil boletas de ventaja.

Mónica, en cambio, aplastó a la panista Rosa María, mientras que en la elección de diputada federal de 2021 esta última logró 78 mil 810 sufragios, la votación más elevada de Tamaulipas, en la disputa de la presidencia tampiqueña de 2024, ocurrió lo mismo, pero al revés, la candidata de la Cuarta Transformación derrotó a la contendiente de Acción Nacional 82 mil 384 a 62 mil 397 papeletas, casi 20 mil arriba.

Después del descalabro electoral de del año antepasado, la pregunta que muchos se hacen, es ¿a quién elegirá el PAN el 2027 para tratar de recuperar la presidencia, Chucho o Edmundo Marón? No se tiene idea, aunque tampoco se descarta que recurriera a un aspirante de la sociedad civil de ideología conservadora.