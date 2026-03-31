Prenden “focos rojos” por violencia casera

Se vuelve modalidad la agresión contra las mujeres, que inicia como violencia psicológica y es progresiva

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La violencia familiar continúa como la principal modalidad de agresión contra las mujeres en Tamaulipas, un fenómeno que, de acuerdo con autoridades, sigue un patrón progresivo que inicia con violencia psicológica y puede escalar a niveles más graves.

La directora del Instituto de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca, advirtió que identificar las primeras señales es clave para frenar este ciclo.

“La violencia sí o sí atraviesa por la psicológica, porque ahí empieza”, señaló.

Explicó que este tipo de agresión no debe minimizarse, ya que representa la antesala de otras formas de violencia. “Eso tiene que ser foco rojo”, enfatizó.

En términos de atención institucional, informó que en coordinación con la Fiscalía Especializada en delitos de género se han registrado alrededor de 60 denuncias recientes. No obstante, no todos los casos derivan en procesos penales, ya que algunos se canalizan a asuntos como divorcios o pensiones alimenticias.

Indicó que existen factores que pueden influir en el incremento de estos casos.

“Hay una tendencia cuando hay vacaciones o calor”, explicó, al referirse a periodos como Semana Santa o temporadas de altas temperaturas.

También señaló que el consumo de alcohol y drogas puede agravar la violencia, aunque aclaró que no es un factor determinante en todos los casos.

Actualmente, el instituto brinda atención de 9:00 a 23:00 horas, además de contar con presencia en la Fiscalía para ofrecer acompañamiento inmediato. A esto se suma la línea 079, opción 1, como canal de atención.