31 marzo, 2026

WhatsApp

Presenta Américo operativo de Semana Santa 2026 en Tamaulipas

El operativo incluye vigilancia en playas y monitoreo por posibles manchas de hidrocarburo, sin concentraciones elevadas
Facebook
X
WhatsApp

STAFF
EXPRESO-LA RAZÓN

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El gobernador Américo Villarreal Anaya presentó la Estrategia Interinstitucional de Seguridad y Asistencia Turística Semana Santa 2026, vigente hasta el 18 de abril.

El operativo incluye vigilancia en playas y monitoreo por posibles manchas de hidrocarburo, sin concentraciones elevadas.

Participan la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Turismo, Protección Civil estatal, Secretaría de Salud, Marina, Sedena y Guardia Nacional.

Se despliegan más de 2 mil elementos de la Guardia Estatal, unidades terrestres, apoyo carretero, tránsito, aeronaves y vigilancia aérea.

Ángeles Verdes brindará servicio en rutas carreteras y módulos de atención turística.

Protección Civil operará en playas y carreteras con apoyo de rescate acuático.

Salud mantiene personal de COEPRIS, Epidemiología y unidades de urgencias para atención y traslados.

Para asistencia turística está disponible el 078 y, en emergencias, el 911.

DESTACADAS