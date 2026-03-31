Quema fuego 4 hectáreas en Miquihuana

Autoridades investigan las causas del incendio que se registra en el mismo lugar, dónde hace un mes se registró otra conflagración

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

MIQUIHUANA, TAMAULIPAS.- Se desconocen las causas de este nuevo siniestro en una zona donde hace un mes se registró otro incendio

El incendio forestal registrado en el ejido Valle Hermoso, municipio de Miquihuana, es atendido desde temprana hora de este lunes con un operativo coordinado entre corporaciones estatales, municipales y habitantes de la comunidad, con el objetivo de contener el avance del fuego en la zona serrana.

De acuerdo con el reporte diario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el siniestro presenta una afectación preliminar de cuatro hectáreas, cifra que podría modificarse conforme avancen las evaluaciones en campo.

El coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que en las labores participan elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como personal de SEDUMA y SEDER. A estas acciones se sumaron efectivos de la SEDENA y de la Guardia Estatal.

Hasta el momento no se cuenta con un reporte oficial sobre el control o liquidación del incendio, ni sobre las causas que lo originaron, por lo que las brigadas continúan trabajando para evitar su propagación, especialmente ante las condiciones de sequedad y viento en la región.

Este nuevo siniestro en Valle Hermoso evidencia la recurrencia de incendios forestales en la sierra de Miquihuana durante la temporada de estiaje, lo que mantiene a las autoridades en alerta permanente.