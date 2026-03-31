Supervisan los 23 locales de mariscos de la Puntillita de Altamira

Comerciantes recibieron instrucciones para evitar la contaminación cruzada y asegurar la limpieza constante de manos y utensilios

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- La establecimientos del mercado «La Puntillita» de Altamira cuentan ya con la aprobación sanitaria de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Ante la proximidad de los días con mayor afluencia de consumidores, la autoridad intensificó la vigilancia en los 23 negocios dedicados a la venta de productos para prevenir enfermedades.

El coordinador de la dependencia en Altamira, González y Aldama, Daniel Martínez Cano confirmó la inspección de cada puesto y el operativo verificó el cumplimiento de las normas de manejo y conservación de alimentos.

«Previo a estos días ya se llevó a cabo la verificación de todos y cada uno de los establecimientos del mercado de pescados y mariscos. Ya se recorrieron los 23 locatarios».

Durante las visitas, los inspectores supervisaron las condiciones de almacenamiento.

“Se está constatando que cuenten con todo lo establecido: que el producto esté bien refrigerado, que tengan certificados médicos y que apliquen las buenas prácticas de higiene», detalló Martínez Cano.

La Coepris exige que los productos mantengan una refrigeración máxima de 7 grados o una congelación inferior a los menos 18 grados.

Asimismo, los comerciantes recibieron instrucciones para evitar la contaminación cruzada y asegurar la limpieza constante de manos y utensilios.

Para reforzar la cultura de la prevención, el personal instaló mantas informativas con las cinco claves para la salubridad de los alimentos en puntos estratégicos del mercado.