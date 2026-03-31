Una mujer muere y 100 personas resultan infectadas tras comer pizza contaminada

El Laboratorio Central de Salud Pública (Lacen-PB) fue el encargado de llevar a cabo el análisis en la pizzería tomando muestras de alimentos

Una mujer que comió una pizza sufrió consecuencias fatales que le ocasionaron la muerte, mientras al menos otras 100 personas resultaron con problemas de salud por haber comido el alimento en el mismo restaurante, el cual ya es investigado por las autoridades.

La Secretaría de Salud de Paraíba, Brasil, confirmó que la pizzería tenía bacterias lo que provocó que se presentara un brote de intoxicación que afectó a varios comensales. Asimismo, las autoridades de salud informaron que hallaron otros elementos dañinos.

El Laboratorio Central de Salud Pública (Lacen-PB) fue el encargado de llevar a cabo el análisis en la pizzería tomando muestras de alimentos entre la masa de la pizza, así como de las carnes y las salsas, en donde identificaron un par de bacterias que atacaron la salud de los clientes.

¿Qué tenía la pizza que mató a la mujer?

Aunque en un inicio se pensó que los comensales se habían infectado con salmonella, quedó descartado toda vez no se identificaron bacterias patógenas en las muestras biológicas, pero en las muestras de alimentos mostraron una alta concentración de Staphylococcus aureus y Escherichia coli.

De acuerdo con el análisis, la principal hipótesis de la contaminación en los alimentos que causó la intoxicación masiva se produjo debido a fallos en la manipulación de los alimentos, lo que puede facilitar la transmisión de bacterias, indicaron las autoridades citadas por medios locales.

¿Quién tuvo la culpa en la muerte de la mujer?

Sin embargo, sobre la muerte de la mujer, el secretario de Salud de Paraíba, Ari Reis, declaró que “aún no es posible atribuir la alta concentración de bacterias como la causa de la muerte”, dijo el funcionario quien agregó:

“Las bacterias identificadas en alta concentración tienen el potencial de causar síntomas agudos, como los que presentaron los pacientes, lo que evidencia que los alimentos fueron manipulados de forma inadecuada», precisó, y detalló que indagan la causa de muerte de la víctima que comió la pizza.

“No podemos atribuir la muerte a esta alta concentración de bacterias porque necesitamos analizar muestras biológicas para detectar toxinas de estas bacterias en la sangre, especialmente en la muestra de esta persona fallecida”, dijo Reis citado por OGlobo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO