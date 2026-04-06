Abren investigación por envenenamiento de perrita en Oaxaca; dejó crías

El presidente municipal de Huajuapan de León aseguró que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para que el o los responsables paguen por los hechos

Los habitantes de Oaxaca se encuentran consternados e indignados por el presunto envenenamiento de Beni, una perrita que se había ganado el corazón de Huajuapan de León porque tras ser rescatada comenzó a ayudar a sus nuevos dueños con la limpieza de la presa Yosocutla, misma que sufre por una plaga de lirio acuático, que los locatarios conocen como lechuguilla.

El triste fallecimiento de Beni, presuntamente por envenenamiento se dio en plena Semana Santa con su desaparición que alertó a los vecinos y a sus dueños, con quienes solía viajar en lancha por la presa Yosocuta. Luego del incidente, en redes exigen que su muerte reciba justicia y que el o los responsables reciban un castigo ejemplar.

Fueron los propios vecinos y medios locales quienes dieron a conocer la triste noticia, a la que incluso reaccionó Luis de Leon, el presidente municipal de Huajuapan de León, quien compartió una foto de Beni junto a un largo mensaje a través de redes sociales. En su mensaje, el alcalde nos olo reconoció la ayuda que en vida brindó la mascota, ino que también aseguró que pidió que se realicen las investigaciones correspondientes para darle justicia.

“He solicitado a la Dirección y Regiduría de Salud para que a través del departamento de animales de compañía del Ayuntamiento, se investigue y se apoye a los dueños de la perrita para interponer la denuncia correspondiente si así lo deciden, logrando castigo a quien resulte responsable por el envenenamiento”, escribió en su comunicado.

Para terminar con el mensaje Luis de Léon añadió que, “honor a quien honor merece” y que tras el fallecimiento de la perrita se debe recordar todo lo que hizo por la comunidad, así como agradecer a todo ser que, “está dispuesto a tener un Huajuapan mejor”. Por supuesto, las reacciones de indignación y dolor por el fallecimiento de la perrita se hicieron virales en mensajes de redes sociales, entre ellos:

Porque los humanos serán tan malos con los animalitos ellos únicamente piden comida.

Espero y se haga justicia investiguen y se de con el responsable de tan cruel acto ellos son seres indefensos que lo único que saben dar es amor y no se merecen tanta crueldad y sufrimiento.

Por favor Sr.Presidente,..haga justicia, este acto tan cruel no puede quedar impune.

Que se haga justicia, no se vale tanta maldad.

Exigimos justicia, castigo al responsable.

¿Qué pasó con Beni, la perrita de la presa Yosocuta?

La muerte de Beni fue reportada a través de redes sociales gracias a sus dueños y medios locales, quienes contaron cómo se habría dado su fallecimiento en plena Semana Santa, así como recordaron su historia tras haber sido rescatada del abandono precisamente en la presa que tiempo después comenzaría a limpiar por voluntad propia para ayudar a sus dueños, un gesto que para muchos fue tomado como una forma de agradecerles de haberle dado un hogar.

“Aprendió a sacar lechuguilla de la Presa Yosocuta por gratitud. Por solidaridad con Alfonso y Graciela que la llevaron a su hogar cuando quedó huérfana y abandonada en la orilla de la presa. Ahí creció con el agua limpia, jugando con los peces que la lechuguilla escondió bajo su manto verde”, se lee en las distintas publicaciones en redes sociales.

De acuerdo con los detalles, todos los días a primera hora salía a limpiar la presa, pero el pasado Viernes Santo 3 de abril no la vieron llegar, pero se sospechó que por la afluencia de gente por Semana Santa no había llegado al lugar; sin embargo, para el Sábado de Gloria seguía sin aparecer y pronto comenzó con la preocupación hasta que al cabo de unas horas iniciaron los rumores de su muerte, pero esta se confirmó hasta el Domingo de resurrección.

“Murió Beni, la encontramos muerta. Creo que la envenenaron”, dijo su dueña a medios locales.

Cabe destacar que su muerte causó indignación por las circunstancias tan terribles en las que ocurrió por un supuesto envenenamiento; además, los lugareños recordaron que Beni acababa de convertirse en mamá, por lo que dejó solos a sus tres cachorritos: Duvalin, Negrito y Lobito.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO