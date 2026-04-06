Gobierno federal asegura avances en demandas de transportistas y productores

La secretaria de Gobernación hizo un llamado a dichas organizaciones a no afectar a terceros y a proteger las vías de entendimiento, pues argumentó que el gobierno federal está a disposición del diálogo abierto

El gobierno federal reportó 11 bloqueos carreteros en nueve entidades de la República Mexicana por parte de dos organizaciones campesinas y transportistas.

En conferencia de prensa desde la Secretaría de Gobernación, se detalló que en Baja California, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas se encuentran movilizadas 575 personas y 161 vehículos.

Ante ello, Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, hizo un llamado a dichas organizaciones a no afectar a terceros y a proteger las vías de entendimiento, pues argumentó que el gobierno federal está a disposición del diálogo abierto, respetuoso e institucional con todas las organizaciones del sector agrícola y del transporte.

Gobierno de México ha realizado 27 reuniones con las organizaciones campesinas: Segob

«Queremos decir, finalmente, hacer la reiteración de que el gobierno de México, ante las demandas planteadas, ha sido atendidas de manera puntual y que los acuerdos continúan en proceso conforme a los tiempos administrados y los operativos correspondientes. En este contexto, hacemos el llamado a proteger las vías de entendimiento, a evitar acciones que afecten a terceros y a no interrumpir la operación de las vías de comunicación fundamentales para el desarrollo económico y social… El gobierno de México mantiene su disposición permanente al diálogo abierto, respetuoso e institucional con todas las organizaciones del sector agrícola y del transporte”, enfatizó.

En ese sentido, la funcionaria federal subrayó que el Gobierno de México junto con las organizaciones campesinas han realizado 27 reuniones desde octubre del año pasado hasta la fecha. Del total de las reuniones, sostuvo que 17 han sido presenciales y estas derivaron en una agenda de cinco puntos que incluye apoyos al precio, acceso a financiamiento, apoyo a la comercialización y programas de acopio y proyectos productivos.

Derivado de los acuerdos celebrados con las y los productores que acudieron a las sesiones de trabajo, se estableció una agenda con 5 puntos en atención a sus peticiones, que son apoyos complementados al precio, acceso a financiamiento, apoyo a la comercialización, acceso al programa de acopio de alimentación para el bienestar, así como apoyos a los proyectos productivos”, resaltó.

Por su parte, Héctor Arronte, coordinador general de Producción Agrícola y Ganadera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), señaló que como parte de los apoyos se han destinado 3 mil 400 millones de pesos a más de 40 mil productores. Agregó que también se les han brindado créditos, seguros y un precio base histórico para el maíz.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO