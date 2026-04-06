Influencer muere al intentar recuperar su dron durante un viaje

La víctima compartió los últimos minutos de su vida, sin saberlo, a través de varios videos que subió a internet sobre su viaje

Los equipos de búsqueda y rescate mantienen un amplió operativo de búsqueda en el Lago de Atitlán, en Guatemala, tras la desaparición de un joven de 25 años, que se arrojó sin chaleco salvavidas desde un vehículo acuático, la tarde del pasado 4 de abril, donde se encontraba acompañado de una mujer

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por las autoridades municipales de Huehuetenango, el joven identificado como Gesler Estuardo Palacios se compró un dron para crear contenido y triunfar en las redes sociales. Ese día, el dron cayó al lago, y en un impulso por recuperarlo, se lanzó sin chaleco salvavidas, sin imaginarse que ese momento marcaría su trágica muerte.

Incluso en redes sociales, el joven emprendedor compartió los últimos minutos de su vida, sin saberlo, a través de varios videos que subió a internet sobre ese viaje.

Mientras tanto las labores de búsqueda submarina continúan para dar con el cuerpo de Gesler Estuardo Palacios, pues las condiciones del lago y su profundidad representan los principales desafíos para los socorristas.

El caso ha cobrado relevancia debido a una ola de desinformación en redes sociales que vinculó erróneamente a famosos creadores de contenido con la tragedia. El incidente se vio rodeado de una rápida propagación de noticias falsas. Diversos usuarios y páginas de Facebook señalaron inicialmente que la víctima era un famoso influencer guatemalteco, conocido como Benito GT.

Ante la magnitud de las especulaciones, Benito GT publicó un video oficial a través de TikTok para esclarecer su situación y desvincularse totalmente del hecho. El creador de contenido explicó que su presencia en el Lago de Atitlán se debió exclusivamente a un compromiso laboral.

Benito GT enfatizó que su participación terminó mucho antes de la tragedia. Y el creador de contenido agregó que: “El jet car no es de nosotros, solo le hicimos promoción”.

Por ahora, el foco de las autoridades de Guatemala permanecen en el Lago de Atitlán, donde se espera que las condiciones climáticas permitan el avance el rescate del cuerpo en las próximas horas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO