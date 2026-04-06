Ofrece gobierno de Altamira mejoramiento continuo a campos deportivos

Impulsa alcalde Armando Martínez la rehabilitación de infraestructura, iluminación y espacios para fortalecer el deporte local

POR OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAM.- El gobierno municipal de Altamira, encabezado por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, reafirma su compromiso con el impulso al deporte mediante el mejoramiento continuo de sus instalaciones deportivas, con acciones enfocadas en la rehabilitación, modernización y ampliación de espacios.

“Recorrimos el Estadio Altamira, el estadio de todos y los campos deportivos aledaños en donde vamos a hacer algunas mejoras”, señaló el alcalde durante una visita de supervisión.

El edil destacó que uno de los proyectos prioritarios para este año será la conclusión de la trotapista, cuya construcción inició hace varios años pero quedó inconclusa.

“Vamos en este año a terminar la trotapista que tuvo su inicio hace algunos años pero quedó el proyecto trunco, vamos a mejorar las condiciones de estas instalaciones”, afirmó.

Asimismo, anunció que se implementará un sistema de iluminación en los campos de fútbol, lo que permitirá ampliar los horarios de uso y fomentar la actividad deportiva en horarios nocturnos. “En este año también vamos a iluminar estos campos de fútbol para que puedan jugar de noche”, agregó.

De igual forma, el presidente municipal indicó que se trabaja de manera permanente en el mejoramiento del campo del Estadio Altamira, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de juego al equipo Orgullo Surtam.

Finalmente, el alcalde extendió una invitación a la ciudadanía para asistir al próximo encuentro deportivo en el que el equipo local se enfrentará a Tehuacán, el próximo 12 de abril a las 3:00 de la tarde en el Estadio Altamira, conocido como “El Estadio de Todos”.