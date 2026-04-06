Respaldo presidencial; el caso de Karla Roses llega a Palacio Nacional

Tras la entrega de un documento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum el pasado 18 de marzo en Pueblo Viejo, la familia recibió una llamada desde la Ciudad de México

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- La lucha de la señora Elizabeth Roses por el feminicidio de su hija Karla, de 14 años, escala a nivel federal.

Tras la entrega de un documento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum el pasado 18 de marzo en Pueblo Viejo, la familia recibió una llamada desde la Ciudad de México.

Manifestó su confianza en que este apoyo agilice el inicio de la apertura del juicio oral, una etapa que ha sufrido suspensiones sin justificación clara.

Considera que la intervención desde la capital del país representa la esperanza de que el caso no quede en el olvido ni se convierta en una cifra más de la violencia de género en la zona sur del estado.

«Contamos con el apoyo de la Presidenta sobre el caso de Karla, estamos confiados en que se dará inicio a la apertura del juicio oral. Ya tuve un llamado de la Ciudad de México a raíz que se le entregó un documento en la visita que hizo a Pueblo Viejo el 18 de Marzo».

El compromiso de las autoridades federales y locales ahora está bajo la lupa de la familia, que exige que la verdad salga a la luz durante las audiencias.

Elizabeth Roses señaló de manera directa a Xabiany como el responsable del feminicidio y demandó una sentencia condenatoria con la pena máxima permitida por la ley.

La etapa del juicio podría prolongarse por un periodo de cuatro meses.

Durante este tiempo, la defensa de la víctima presentará un robusto expediente con el testimonio de entre 45 y 50 testigos, además de múltiples pruebas periciales que apuntan a la culpabilidad del imputado.

Esta carga probatoria es la base sobre la cual la familia sostiene su exigencia de justicia plena.

«No vamos a parar porque si no hay justicia tampoco habrá paz, la Presidenta se interesó en el caso y tenemos la esperanza que se haga justicia».

Con la mirada puesta en el Poder Judicial de Tamaulipas, los colectivos y familiares de Karla Roses advirtieron que mantendrán la vigilancia sobre cada paso del juicio.

El objetivo es garantizar que la intervención de la Presidenta se traduzca en una resolución ejemplar que brinde consuelo a una familia que perdió a una adolescente de apenas 14 años.