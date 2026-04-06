Ultimátum a Irán: Trump fija fecha y advierte bombardeará infraestructuras

Trump puso la fecha límite para que Irán abra el estrecho de Ormuz, si quiere evitar ataques a sus infraestructuras energéticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una conferencia de prensa hoy, 6 de abril de 2026, en el marco del ultimátum que puso a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Desde la Casa Blanca, Trump afirmó que «todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana”, martes, 7 de abril de 2026.

Trump puso la fecha límite para que Irán abra el estrecho de Ormuz, si quiere evitar ataques a sus infraestructuras energéticas.

El fin de semana, Trump anunció la extensión del ultimátum que dio para que se reabra el estrecho de Ormuz, zona por donde pasa gran parte del combustible que se exportan de forma internacional y que Irán mantiene parcialmente cerrado desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero de 2026.

Trump dijo que Irán tiene hasta las 20:00 horas de este martes para reabrir el estrecho de Ormuz, pues en caso contrario, Estados Unidos bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras.

El republicano dijo que los iraníes se «enfadan» si no caen bombas sobre la República Islámica, porque su máxima aspiración es «ser libres» y señaló que no han tomado las calles porque saben que podrían ser encarcelados y ejecutados.

Refirió que los iraníes quieren que sigan los ataques, pues “se trata de personas que viven precisamente donde estallan las bombas. Y cuando nos retiramos y dejamos de atacar esas zonas, nos dicen: ‘Por favor, vuelvan'».

Agregó que Estados Unidos envió «armas, muchas armas que se suponía que debían llegar al pueblo para que pudieran defenderse de esos matones», refiriéndose así al Gobierno de Irán.

«Estoy muy disgustado con cierto grupo de personas, y van a pagar un alto precio por eso, pero el pueblo iraní contraatacará en cuanto sepa que no lo van a matar a tiros y en cuanto pueda conseguir armas. Si tuvieran armas, la situación daría un giro radical», recalcó el presidente Trump.

CON INFORMACIÓN DE NMAS NOTICIAS