Victoria reforzará Tránsito con dos grúas y más patrullas

El objetivo es reforzar la presencia de la corporación en diferentes sectores de la ciudad

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El ayuntamiento de Victoria proyecta la compra de dos grúas para la dirección municipal de Tránsito, así como de más vehículos para patrullas, con el fin de reforzar la presencia de la corporación en diferentes sectores de la ciudad, aunque en estos momentos la prioridad son los servicios públicos como la recolección de basura y alumbrado público que están casi al 100 %.

Hugo Reséndez, secretario del Ayuntamiento, reconoció que son muchas necesidades las que tenemos en el ayuntamiento, ahorita se está concentrando el alcalde en los servicios públicos, que la recolección de basura y el alumbrado público este al 100 % y de ahí vamos bajando a otras áreas, ya que efectivamente la dirección de tránsito tiene necesidades como todas las áreas.

Destacó que se está considerando adquirir en breve dos grúas de acuerdo a la nueva ley de grúas que se aprobó por parte del estado para poder seguir otorgando el servicio, además de la adquisición de más vehículos para patrullas.

En el tema de parquímetros explicó que este ya se había llevado a cabildo en octubre del año pasado, se había tenido la información de oficialía mayor de poner en conocimiento a este cuerpo colegiado de la necesidad de realizar una nueva licitación o una prórroga para que empresas operadoras de este servicio puedan participar y poder continuar con el servicio.

Lo importante es que el tema se paso a la comisión de desarrollo urbano y medio ambiente del cabildo con el propósito de que realicen el dictamen correspondiente para ver lo procedente, si procede una prórroga o una licitación y se envié al pleno del cabildo para su discusión y en su caso aprobado, para de ahí enviarlo al congreso del estado para su autorización por parte del poder legislativa.

Los parquímetros los sigue operando la empresa Victoria Meters, en condiciones jurídicas que se han podido resolver, lo importante es el ingreso que está teniendo el ayuntamiento de Victoria por este concepto y nos ha ayudado a resolver muchas situaciones sobre todo las reparaciones de luminarias, de vehículos del servicio publico que se descomponen y con ese recurso se les mete mano para que sigan trabajando.