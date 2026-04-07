Dejan en la calle a 4 mil por cierre de maquiladoras

El cierre de cuatro maquiladoras arrojó el despido de 4 mil trabajadores, a quienes se busca reubicar

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El cierre de cuatro maquiladoras del sector automotriz en los primeros meses de 2026 ha provocado la pérdida de alrededor de 4 mil empleos en Tamaulipas, informó el secretario del Trabajo estatal, Gerardo Illoldi Reyes.

Ante esta situación, señaló que se implementan estrategias para la recolocación laboral a través del Servicio Nacional de Empleo, así como asesoría legal mediante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y el Centro de Conciliación Laboral.

Precisó que aún se cuenta con cifras preliminares sobre el número de trabajadores reubicados, aunque se dará un informe más detallado en próximas fechas.

Indicó que el comportamiento de las unidades económicas en municipios como Reynosa es dinámico, con apertura y cierre constante de empresas, lo que responde a la volatilidad del mercado.

No obstante, aclaró que la pérdida de empleos en el sector maquilador se compensa parcialmente con nuevas oportunidades laborales y la incorporación de personas al mercado de trabajo.

Detalló que los principales cierres corresponden a empresas como Trico Componentes, con alrededor de 2 mil 800 empleos perdidos, y Tridonex, con más de mil 300 trabajadores despedidos en Matamoros.

Explicó que estos cierres obedecen a problemas financieros de corporativos en Estados Unidos, ajenos a la operación local.

Finalmente, reiteró que se trabaja en tres ejes para atender a los trabajadores afectados: recolocación, asesoría legal y acompañamiento institucional.