Las mentiras de las autoridades

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96hotmail.com

Indudablemente que los hechos sangrientos ocurridos en conocido centro vacacional la “Playita” ubicado en Reynosa donde dos policías estatales resultaron heridos y una patrulla incendiada no dará lugar a que las autoridades propalen que hubo saldo blanco en la llamada Semana Mayor lo cual a querer o no echa por tierra todos los esfuerzos implementados por la fuerza estatal en materia de seguridad y que realmente fueron muchísimos, sin embargo tan solo un hecho de violencia macha a hoja.



Por lo demás nada nuevo que en este tipo de refriegas donde las diversas corporaciones policiacas no logran capturar a los responsable pese a saber en la mayoría de los casos quienes son los causantes, así las cosas.



Por cierto de aquella fronteriza ciudad diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas por enésima ocasión volvieron a colocar la entidad en el epicentro nacional al descubrir lo que podría tratarse de ser un centro de exterminio utilizado comúnmente por miembros de la delincuencia organizada principalmente.



Como bien se sabe el colectivo “Amor por los Desaparecidos” localizó una zona de exterminio donde se encontraron al menos 9 cráneos y osamentas de 14 cuerpos en la colonia Puerta Sur asimismo miembros activos del colectivo dejaron muy en claro que el sitio del macabro hallazgo se trata de una zona amplia por lo que presumen podría haber más osamentas.



Lo anterior deja sin duda muy mal paradas a las autoridades de seguridad de Tamaulipas quienes una y otra vez han declarado que esta zona del país se encuentra libre y sin pistas de la existencia de posibles campos de exterminio lo cual evidentemente es absolutamente falso.



Lo más triste del caso es que inexplicablemente la autoridad en este caso la de Seguridad Estatal y Fiscalía Estatal tratan a toda costa minimizar los macabros hallazgos los cuales de arranque les corresponde investigar, sin embargo dicha tarea le es resuelta con los logros obtenidos por los llamados colectivos de búsqueda, desde luego otra tacha más en el presunto trabajo que ambas dependencias presumen realizar.



En tanto pese a no haber ningún anuncio oficial o algo que se le parezca hasta el momento por parte de alguna autoridad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas respecto a la llegada de OMAR AGUILAR de la llegada al área de Comunicación Social trasciende que este ya se encuentra realizando labores inherentes.



En otro tema si otra cosa no sucede este día productores y transportistas podrían colapsar las distintas carreteras del país incluyendo las de Tamaulipas en los sitios amplísimamente conocidos como lo son la “Y” a la altura del kilómetro 202 del cruce Victoria-Matamoros así cómo la Ribereña y el kilómetro 30 de la carretera Reynosa- Monterrey, en puerta viacrucis vial, los afectados miles de automovilistas, transporte de carga y de pasajeros, todo gracias a las mentiras de las autoridades federales.



En otro tema el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que preside la doctora MARÍA de VILLARREAL en coordinación con el área educativa continúa fortaleciendo el programa de Desayunos Escolares en beneficio de la niñez tamaulipeca, al inaugurar un desayunador escolar en la Escuela Primaria “Emilio Carranza establecida en Congregación Quintero, municipio del Mante.



Para la construcción de este espacio se destinó una inversión de dos millones de pesos ejercidos por el Instituto de Infraestructura Educativa, la obra consiste en un comedor escolar con cocina con una superficie de 96 metros cuadrados y que beneficia a 102 estudiantes del nivel básico.

En tanto bajo la techumbre del ejido La Libertad, el alcalde LALO GATTAS BÁEZ encabezó la convivencia familiar donde se reunieron más de 400 mujeres, hombres y niños del área rural.



El edil junto a integrantes de su gabinete municipal, llevó juegos, cine infantil actividades lúdicas y recreativas así como módulos de atención de las distintas áreas de administración municipal para acercar servicios y programas a la referida comunidad.

“Venir en sábado a visitarnos habla del gran compromiso que tiene con su gente, lo valoramos y tiene el apoyo y confianza del campo», externó JULIO GONZÁLEZ presidente del comisariado ejidal.



Por su parte el alcalde GATTAS BÁEZ atendió peticiones, compartió alimentos entre los asistentes de los ejidos aledaños, cerrando su gira de trabajo visitando el parque ecológico Los Troncones donde saludó y conversó con los paseantes que disfrutaban de la naturaleza de una de las maravillas más importantes de la ciudad